РИАМО - 17 янв. В больнице имени Симашко в городе Серпухове произошел пожар, в результате инцидента пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в цокольном этаже в помещении кондиционеров для томографов», - говорится в сообщении.

Причиной инцидента стало возгорание электрического шкафа в помещении, где находились кондиционеры для томографов.

В 5:48 специалисты локализовали пожар на площади два квадратных метра. В 5:51 было ликвидировано открытое горения. Полная ликвидация пожара произошла в 6:07.

Спасателями в соседний корпус было эвакуировано 70 человек, в том числе 61 пациент и девять работников.