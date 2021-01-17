РИАМО - 17 янв. В воскресенье температура воздуха в Москве и Московской области составит минус 20 - минус 15 градусов, без существенных осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Максимальная температура воздуха в Москве минус 20 - минус 18 градусов, по области — минус 20 - минус 15 градусов», - говорится в сообщении.

Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80%.