РИАМО - 16 янв. Чемпион мира по лыжным гонкам, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Алексей Петухов рекомендовал всем лыжникам трассу в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцовском округе, он считает эту трассу самой живописной.

«Мне больше нравится подмосковное местечко Одинцово, потому что там парк имени Ларисы Лазутиной, профессиональной спортсменки. Там освещенная трасса, до часу ночи. Круг — 6 километров. Подготовлен под катание на лыжах с любыми ходами: классическим, коньковым», - сказал Петухов BFM.ru.

Также он отметил трассу в парке 850-летия Москвы.

«Но всем рекомендую Одинцово: это и ближе к Москве, и удобнее. И профессионалы катаются, и любители — для всех подготовлены круги. Атмосфера праздника. Можно взять лыжи в прокат и в теплой раздевалке переодеться», - пояснил чемпион.

В этом сезоне в Московской области открыты около 800 катков и 187 лыжных трасс. Все спортивные объекты работают с соблюдением мер противоэпидемической безопасности.