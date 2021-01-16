РИАМО - 16 янв. Подмосковные спортсменки выиграли четыре серебряные медали на российском первенстве по прыжкам на лыжах с трамплина, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир среди юниоров и юниорок проходит в Пермском крае с 12 по 18 января. 15 января спортсмены выявляли сильнейших в командных соревнованиях среди юниорок на трамплине К-95.

«Сборная Московской области в составе Дианы Васильевой, Кристины Гилевой, Алексии Харитоновой и Александры Баранцевой с результатом 527,9 стала обладателем серебряных наград состязаний», - говорится в сообщении.

Первое место заняла команда из Санкт-Петербурга (585,1), а тройку лучших замкнули спортсмены из Свердловской области (501,4).

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков подчеркнул, что прыгуны с трамплина из Подмосковья традиционно завоевывают медали национальных первенств.

«В этот раз юниорки доказали, что входят в число лучших спортсменок в стране. Эти состязания позволяют тренерам национальной сборной выявить сильнейших спортсменов на текущий момент и следить за их прогрессом. Поздравляю юниорок сборной Московской области с серебряными наградами!» - сказал министр.