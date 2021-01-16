РИАМО - 16 янв. Подведены итоги года на столичном рынке новостроек массового сегмента, больше всего прибавили в цене квартиры-студии, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Лидером по росту цен на новостройки среди административных округов столицы стал Северо-Западный округ. Средняя стоимость квадратного метра здесь увеличилась на 33,8% и составила 217,4 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

На западе города стоимость жилья также увеличивалась быстрее, чем в среднем по Москве. Цена за квадратный метр в новостройках ЗАО за год повысилась на 29,3%, до 228,6 тысячи рублей.

Также наиболее заметный рост цен был зарегистрирован на квартиры-студии — 21,2%, наименее выраженный рост отмечен в сегменте многокомнатных квартир — 11%.​