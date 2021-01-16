РИАМО - 16 янв. В районе Бесединского моста на МКАД образовалась пробка из-за грузовых машин, которые не могут въехать на подъем, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно»

«На внешней стороне 18-го километра МКАД в районе Бесединского моста грузовые автомобили не могут подняться на подъем», - говорится в сообщении.

Движение на данном участке трассы в сторону улицы Капотня парализовано.

Водителям рекомендовали быть внимательными на дорогах.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор у Бесединского моста растянулся примерно на 6 километров.

Столичные дороги вечером в субботу загружены на шесть баллов из десяти.