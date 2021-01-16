РИАМО - 16 янв. Диетолог Маргарита Королева отметила, что замена животного молока на растительное будет полезна людям с проблемами кожи, заболеваниями кишечника и аутоиммунными заболеваниями, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Молочные продукты — весьма индивидуальный вопрос для каждого организма. Существует индивидуальная непереносимость продуктов питания. Чаще всего у людей возможна непереносимость именно молочных продуктов», - сказала Королева.

Она пояснила, что молоко закисляет организм, тем самым заставляет его выходить на полезные для себя уровни pH, забирая щелочные минералы и костные ткани. Из-за этого у человека может появиться остеопороз.

«Если человеку приятно кашу есть с молоком, лучше заменить его на растительное, например, кокосовое, оно очень хорошо переваривается людьми. Кроме того, это прекрасный продукт для поддержания хорошей формы и улучшения микрофлоры кишечника», - уточнила диетолог.

Она добавила, что заменой животному молоку может быть миндальное, овсяное и гречневое молоко, из которых также можно получить минеральные вещества.

Специалист посоветовала вместо молока употреблять в пищу кисломолочные продукты, но не более трех раз в неделю и одного раза в день.​