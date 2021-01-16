РИАМО - 16 янв. Некоторые поезда на Курском, Рижском направлениях Московской железной дороги и второго Московского центрального диаметра следуют с увеличенными интервалами по техническим причинам, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

«По техническим причинам на Курском, Рижском направлениях и МЦД-2 несколько пригородных поездов в строну Нахабина следуют с увеличенными интервалами», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что МЖД принимает все меры, чтобы сократить опоздание электричек и ввести движение поездов в график.

Представители компании приносят пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.​