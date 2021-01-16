РИАМО - 16 янв. Ночь с субботы на воскресенье может стать самой холодной в Московском регионе, температура воздуха опустится до минус 20 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Мы предполагаем, что грядущая ночь в Москве и Московской области может стать самой холодной с начала зимы. Температура воздуха составит около 20 градусов мороза», - сказал Леус.

Предстоящей ночью будет облачная погода, ожидается завершение сильного снегопада. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее самой холодной ночью с начала зимы стала ночь на 15 января, тогда на столичной станции ВДНХ термометры показали минус 17,6 градуса. В подмосковном Клину температура опускалась до минус 26 градусов.