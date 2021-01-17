РИАМО – 17 янв. С воскресенья в России начнется флешмоб #МоеЗолотоеКольцо, посвященный 50-летию запуска турмаршрута, акция продлится по 31 января.

Во время флешмоба участники смогут поделиться в соцсетях своими любимыми местами туристического маршрута «Золотое кольцо», сопроводив публикации хештегом #МоеЗолотоеКольцо.

Эта акция позволит большему числу людей познакомиться с маршрутом «Золотое кольцо» и лучше узнать его.

Автором термина и идеи «Золотого кольца» стал журналист и литератор Юрий Бычков. Он придумал маршрут, который объединял бы старинные русские города, и осенью 1967 года на своем автомобиле проехал по придуманному им маршруту. В декабре того же года он опубликовал серию очерков о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо».

Это название присвоили туристическому маршруту. Правообладателем товарного знака является Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

В «Золотое кольцо» входят Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, Сергиев Посад.

Первый туристический рейс по маршруту совершили 17 января 1971 года.

Сейчас обсуждается включение в маршрут таких городов, как Москва, Дмитров, Муром и других.

Ранее в аэропорту Внуково открылась фотовыставка по городам «Золотого кольца». Благодаря выставке пассажиры могут совершить виртуальное путешествие по туристическому маршруту. В том числе на выставке можно увидеть снимки Сергиева Посада и Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Выставку можно посетить бесплатно. Она работает до 1 февраля 2021 года.​