РИАМО – 17 янв. В воскресенье в Центральном доме кинематографистов пройдет церемония прощания с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, сообщается на сайте союза кинематографистов РФ.

Грачевский скончался 14 января из-за осложнений от коронавируса. В конце прошлого года режиссера госпитализировали с инфекцией. Его состояние оценивали как тяжелое.

«Прощание пройдет 17 января в 11 часов в Большом зале Центрального дома кинематографистов союза кинематографистов России (улица Васильевская, 13). Похоронят Бориса Юрьевича Грачевского на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Грачевский родился в 1949 году. В 1969 году он поступил во ВГИК. Работал администратором на картинах Василия Шукшина, Марка Донского, Александра Роу. Работал также старшим администратором на киностудии, замдиректора съемочной группы.

В 1974 был основан киножурнал «Ералаш», Грачевский был назначен его директором. Он написал 11 сценариев для «Ералаша», поставил ряд сюжетов, сыграл некоторые роли, озвучивал текст от автора. В 90-х годах Грачевский в качестве худрука киножурнала предоставил возможности многим кинематографистам, оставшимся без работы, снимать сюжеты для «Ералаша». Кроме того, многие молодые артисты, снимавшиеся в киножурнале, стали знаменитостями в дальнейшем.

В 1995 году была основана киностудия «Ералаш-Лэнд», а в 2005-м – киностудия «Ералаш».

Грачевский также занимался документальными фильмами, был автором проекта «Социальная реклама». В 2009 году он снял свой первый полнометражный художественный фильм «Крыша», в 2015 году – картину «Между ног, или Тантрическая мелодия».

Грачевскому были присвоены орден Почета, орден Дружбы, звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Его также наградили премией правительства РФ в области культуры.

Ранее коллега кинорежиссера, актер Сергей Рост рассказал, что Грачевский умел находить талантливых детей и делать из них звезд, а также дружить и быть для всех родным человеком.