РИАМО - 16 янв. С декабря 2020 года прививку от коронавируса сделали более 18,5 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО), сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Вакцинация от Covid-19 проводится в соединениях и воинских частях, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Брянской, Смоленской, Нижегородской областях.

«В первую очередь прививку поставили военным медикам, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных Covid-19, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей. Также в приоритетном порядке вакцинацию прошли военнослужащие батальонных тактических групп», - говорится в сообщении.

Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в добровольном порядке. Перед прививкой военнослужащим рассказывают о Covid-19, воздействии вакцины на организм, информируют о возможных побочных явлениях.

Каждый вакцинируемый подписывает согласие на прививку от коронавируса.

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16 ЯНВАРЯ

- Еще 5639 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 734 728.

- За сутки в России зарегистрировали 24 092 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 406 больного. В Москве - 4 674.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 для ИП и самозанятых откроется в Москве с 19 января. В мегаполисе пункты вакцинации от коронавируса работают каждый день.