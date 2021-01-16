РИАМО - 16 янв. С февраля 2021 года тариф системы взимания платы с большегрузов «Платон» вырастет на 14 копеек за 1 километр, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным Росавтодора, на сегодняшний день в системе зарегистрировано свыше 1,42 миллиона большегрузных машин. В Федеральный дорожный фонд (ФДФ) перечислено 126 миллиардов рублей, еще 7 миллиардов рублей — за счет штрафов. Эти финансы пойдут на капитальный ремонт федеральных дорог.

«С 1 февраля 2021 года российские и иностранные грузоперевозчики будут платить 2,34 рубля за 1 километр федеральных дорог», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 февраля 2020 года тариф за проезд по федеральным трассам для большегрузов был 2,2 рубля за 1 километр.

Государственная система «Платон» в России была запущена 15 ноября 2015 года. Платить необходимо за проезд по федеральным трассам грузовиков массой более 12 тонн.​