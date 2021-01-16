РИАМО - 16 янв. В Москве за сутки выпало 8-10 миллиметров осадков, в Подмосковье – 12-14 миллиметров, что составляет треть месячной нормы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.

«По состоянию на 18:00, в Москве выпало 8-10 миллиметров осадков, в Московской области – 12-14 миллиметров», - сказал Леус.

В субботу в Подмосковье и столице начался мощный снегопад. Ожидается, что снегопад закончится в ночь на 17 января.

Из-за снегопада ухудшилась дорожная обстановка в Москве. Пробки на дорогах города днем в субботу достигали семи баллов из десяти максимальных.