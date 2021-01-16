РИАМО - 16 янв. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела одна из самых черных орхидей в мире – орхидея-паук, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Цветок небольшого размера - диаметр всего 1 сантиметр. Его официальное название - Максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana). Орхидея растет в тропических лесах Бразилии на высоте от 600 до 700 метров.

«Черный» — лишь условно черный: орхидеи не вырабатывают соответствующий пигмент. Речь об эффектном единении красных и пурпурных антоцианов. Гибридизаторы упорствуют и доводят цветки до максимальной «черноты» — готичные орхидеи чрезвычайно популярны по всему свету», - говорится в сообщении.

Также в Ботаническом саду МГУ недавно расцвели редкие орхидея-вампир и орхидея «яйцо в гнезде».

В Пальмовой оранжерее «Аптекарского огорода» до апреля можно увидеть 1 тысячу орхидей со всего света. Они имеют ароматы шоколада, сыра, выпечки и даже мышей.