РИАМО - 16 янв. Информация о запрете на обслуживание пенсионеров МВД России с коронавирусом в ведомственных медучреждениях не соответствует действительности, подобного решения не принималось, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Размещенная в сети Интернет и мессенджерах информация о введенном запрете на обслуживание пенсионеров МВД России с диагнозом «коронавирусная инфекция» в ведомственных медицинских организациях не соответствует действительности», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что министром внутренних дел РФ, генералом полиции РФ Владимиром Колокольцевым такого решения не принималось.

По ее словам, медобеспечение пенсионеров МВД проводится в соответствии с правилами, которые утверждены постановлением российского правительства от 15 декабря 2018 года №1563.

«Указанная в публикациях пациентка была госпитализирована в ведомственный госпиталь 14 января, в день обращения, и проходит в нем лечение. В настоящее время по опубликованным сведениям проводится проверка, ход которой взят на контроль руководством ДТ МВД России», - заключила Волк. ​

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