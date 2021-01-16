РИАМО - 16 янв. Митрополит Волоколамский Иларион отметил, что в этом году из-за пандемии Covid-19 стоит отменить традиционные купания на Крещение, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в России, врачи отмечают снижение иммунитета у многих жителей страны <…>. Крещенские купания могут навредить россиянам со слабым иммунитетом», - говорится в сообщении.

В этом году для крещенских купаний в РФ подготовят 2630 мест, что на 1233 места меньше, чем в прошлом году. Такие меры приняли из-за пандемии коронавируса.

Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января.​