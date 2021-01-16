РИАМО - 16 янв. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти подростка на северо-востоке города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«По версии следствия, днем 14 января 2021 года в квартире одного из жилых домов на северо-востоке города Москвы, обнаружено тело несовершеннолетнего 2004 года рождения. По предварительным данным, смерть подростка наступила вследствие асфиксии от закрытия дыхательных путей рвотными массами», - сказала Иванова.

Она добавила, что при осмотре квартиры специалисты нашли баллон закиси азота («веселящий газ»).

На сегодняшний день проводится комплекс следственных действий, который направлен на установление всех обстоятельств трагедии. По данному делу назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

С этого года в России запретили продажу закиси азота в немедицинских целях.