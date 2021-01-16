РИАМО - 16 янв. Снегопады и сильные морозы не влияют на темпы возведения объектов железнодорожного транспорта в Мосузле, работы идут в штатном режиме, сообщается в WhatsApp-канале Московской железной дороги.

«Железнодорожные строители трудятся в несколько смен, в выходные, праздничные дни, преимущественно без остановки движения поездов», - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день продолжаются работы на станциях МЦД-1 и МЦД-2 – Окружная, Петровско-Разумовская, Тимирязевская, Дмитровская, Каланчевская, Щукинская, Печатники, Марьина роща, на Курском вокзале и еще на 11 остановочных пунктах Киевского направления МЖД.

Также строится соединительная ветвь длиной 4,8 километра, она находится в районе «Москва-Сити».

Кроме того, ведутся работы по строительству новых железнодорожных путей и инженерных сооружений. Так, возводятся три железнодорожных моста и восемь путепроводов на маршрутах МЦД.

В рамках проекта Московских центральных диаметров продолжается реконструкция участков Курский вокзал - Каланчевская, Курский вокзал - Нижегородская (Карачарово), строится новый вокзальный терминал в Черкизове.