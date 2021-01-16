РИАМО - 16 янв. Число авиарейсов между Россией и Египтом вырастет до пяти в неделю, билет на рейс до Каира из Москвы стоит около 11 тысяч рублей, обратно – около 13 тысяч рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в сентябре 2020 года. Россиянам разрешили посещать североафриканскую республику только при наличии документа об отрицательном результате теста на коронавирус», - говорится в сообщении.

Билет на самолет по направлению Москва — Каир составляет около 11 тысяч рублей. Обратный билет - порядка 13 тысяч рублей.

Ранее российские власти приняли решение о возобновлении полетов в Финляндию, Индию, Катар и Вьетнам с 27 января.

Авиасообщение между странами было прервано из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас эпидемиологическая обстановка в данных странах позволяет запустить авиасообщение. ​