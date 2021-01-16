РИАМО - 16 янв. Спасатели проверили толщину льда на 62 водоемах Московской области, тонкий лед выявили на 13 из них, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Начальник Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов отметил, что патрулирование акваторий в регионе производится каждый день.

«Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками ГИМС и Госпожнадзора ежедневно проводят обследование толщины льда 62 водоемов. Всего в патрулировании ежедневно задействованы 354 человека», - сказал Пестов.

Он уточнил, что по состоянию на 15 января толщина льда на водоемах в местах массового скопления людей варьируется от 0 до 50 сантиметров, средняя толщина льда составляет более 25 сантиметров.

Спасатели Подмосковья рекомендуют жителям и гостям региона быть внимательными и осторожными при посещении следующих водоемов: река Лопасня в Чехове, озеро Цимлянка в Серпухове, река Ока в Серпухове, Кашире, Озерах, Луховицах и Ступине, Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском.

Также тонкий лед выявили на реке Волге в Дубне, реке Гнилуше в Домодедове, реке Яузе в Мытищах, реке Вохонке в Павловском Посаде, реке Пахре в Подольске, реке Нахабинке в Красногорске, реке Нерская и озере Светлое в Воскресенске, Озернинском водохранилище в Рузе, Шатурской группе озер в Рошале.