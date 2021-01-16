РИАМО - 16 янв. Жители столицы и Подмосковья выложили в Instagram фотографии заснеженных лесов и дачных участков и отметили, что зима в этом году волшебная.

«Ночью была волшебная погода. Это нам за бесснежный прошлый год. Неимоверный восторг и зарядка силой от природы!» - написала пользователь Эля.

Inga поделилась фотографиями деревьев, которые одели в вязанные «свитера» у галантерейного магазина.

«Давно не было такой снежной зимы в столице!» - отметил Alex Mukhortov

Также пользователи Instagram делятся снежными фотографиями, которые подписывают строчками авторства известных поэтов и из популярных песен о зиме.

«Классно. Пушистый снегопад! Да, несет кучу проблем коммунальным службам, но это не отменяет сказочной белой сказки!» - написал matroskin500.

Снегопад начался в Подмосковье и Москве ночью в субботу. Синоптики прогнозируют, что он продлится до середины предстоящей ночи. В регионе может выпасть около 20% осадков от месячной нормы января.