РИАМО - 16 янв. Сотрудники «Мособлэнерго» перешли на работу в режиме повышенной готовности из-за сильного снега и метели, сообщается в Twitter-аккаунте компании.

«В связи с ухудшением погодных условий в Подмосковье по распоряжению главного инженера АО «Мособлэнерго» на всей территории обслуживания сетей компании с 17:00 введен режим повышенной готовности», - говорится в сообщении.

Снегопад начался в Московском регионе в ночь на субботу. Он продлится до середины предстоящей ночи. Может выпасть около 20% осадков от месячной нормы января.

В Подмосковье также объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра, снега, метели и гололедицы.