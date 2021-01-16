РИАМО - 16 янв. Уменьшение титров антител у человека спустя несколько месяцев после того, как он переболел коронавирусной инфекцией, не говорит об отсутствии у него защиты к Covid-19, сообщает Газета.ru.

«Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают», - говорится в сообщении.

Научные исследования по данному вопросу специалисты еще продолжают.

С начала пандемии на территории России зарегистрировано 3 544 623 случая коронавирусной инфекции, умерли 65 085 пациентов, врачи вылечили 2 936 991 человека.​

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Текстовая трансляция

16 ЯНВАРЯ

- Еще 5639 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 734 728.

- За сутки в России зарегистрировали 24 092 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 406 больного. В Москве - 4 674.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 для ИП и самозанятых откроется в Москве с 19 января. В мегаполисе пункты вакцинации от коронавируса работают каждый день.