РИАМО - 16 янв. С 18 января на Путилковском шоссе и прилегающих к нему улицах в Красногорске начнут круглосуточно эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Такие меры принимают, чтобы жители ближайших ЖК могли беспрепятственно выезжать из микрорайона Путилково.

«В конце декабря головной участок Путилковского шоссе был расширен с двух до 4-6 полос. Однако грузовой и легковой транспорт продолжают парковать на газонах и проезжей части, что приводит к заторам при въезде и выезде из микрорайона», - говорится в сообщении.

Чтобы не ухудшать дорожную ситуацию и не препятствовать проезду местных жителей, автомобилистов убедительно просят не парковать свои машины на обочинах и проезжей части.