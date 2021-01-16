РИАМО - 16 янв. Спасатели «Мособлпожспаса» вытащили людей из пострадавшей в дорожной аварии машины, ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» в Луховицах, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Дорожная авария произошла на 146-м километре дороги М-5 «Урал» в районе деревни Старокошелево. Спасатель Сергей Макаров уточнил, что на трассе столкнулись три машины: Honda, Peugeot и Hyundai Santa Fe.

«Прибыв по сигналу диспетчера ЦППС Луховицкого пожарно-спасательного гарнизона к месту аварии, мы сразу устранили вторичные факторы аварии и осмотрели место ДТП. В ходе осмотра было установлено, что водители автомобилей Honda и Peugeot пострадали и заблокированы в машинах из-за повреждения дверей», - сказал Макаров.

Он уточнил, что специалисты разблокировали двери машин, помогли водителям выбраться из авто и оказали им первую помощь. От медобследования пострадавшие отказались.

«Уважаемые водители, убедительно просим вас соблюдать скоростной режим на дорогах в любую погоду, а в условиях снегопадов и гололедицы особенно!» - заключил Макаров.

В субботу в Московском регионе идет сильный снег, местами метель.