РИАМО - 16 янв. С начала снегопада в столице выпало до 7 миллиметров осадков, что составляет почти 17% месячной нормы, сугробы выросли на 4-7 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Больше всего снега выпало на юго-востоке города, в число лидеров по осадкам также вошел Южный округ столицы.

«В среднем по Москве прирост свежевыпавшего снега за период с 12 до 15 часов составил 2 сантиметра. С начала процесса на город выпало 4-7 миллиметров осадков, и прирост свежевыпавшего снега составил 4-7 сантиметров», — говорится в сообщении.

Снегопад в городе продолжается. Высота сугробов в Москве в субботу еще увеличится.

Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.