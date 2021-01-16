РИАМО - 16 янв. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в лечебные и социальные учреждения столицы апельсины, выращенные в египетских монастырях, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Тонну апельсинов прислал в подарок к Рождеству патриарху Кириллу предстоятель Коптской церкви Святейший патриарх Тавадрос II.

«Их получили больницы, центр помощи бездомным. Большинство этих проектов и клиник Святейший лично посещал, чтобы поддержать и утешить людей, которые страдают и нуждаются в помощи», — сказал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Египетские апельсины получили больные дети, одинокие пожилые, тяжелобольные, бездомные люди. Их передали в Научно-практический центр детской психоневрологии, детскую городскую клиническую больницу святого Владимира, Морозовскую детскую больницу, Первую Градскую больницу имени Н.И. Пирогова, больницу святителя Алексия.

Также апельсины получили подопечные Свято-Спиридоньевской богадельни и бездомные в «Ангаре спасения» православной службы «Милосердие».