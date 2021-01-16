РИАМО – 16 янв. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сильный снегопад в столице связан с сектором между холодным и теплым фронтом, при этом холодная погода и сильный снег нечасто приходят вместе, сообщает РИА Новости.

В субботу в Москве идет сильный снегопад.

«Этот снег связан с циклоном. В тылу циклона всегда холодные воздушные массы, но чаще всего, когда так называемый южный циклон проходит, всегда (образуется – ред.) большая зона между холодным и теплым фронтом. Эта зона называется южным сектором, и именно тут выпадают всегда продолжительные осадки», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в этот раз такая зона узкая, поэтому осадки непродолжительные.

По его словам, циклон образовался над Норвежским и Баренцевым морями. Он насыщен влагой, которая стала снегом.

Вильфанд отметил, что холодная погода вместе с сильным снегом нечасто приходят вместе. За субботу сугробы в Москве могут вырасти минимум на 5 сантиметров, местами – на 7-8 сантиметров. ​​