РИАМО – 16 янв. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сильный снегопад в столице связан с сектором между холодным и теплым фронтом, при этом холодная погода и сильный снег нечасто приходят вместе, сообщает РИА Новости.
В субботу в Москве идет сильный снегопад.
Он добавил, что в этот раз такая зона узкая, поэтому осадки непродолжительные.
По его словам, циклон образовался над Норвежским и Баренцевым морями. Он насыщен влагой, которая стала снегом.
Вильфанд отметил, что холодная погода вместе с сильным снегом нечасто приходят вместе. За субботу сугробы в Москве могут вырасти минимум на 5 сантиметров, местами – на 7-8 сантиметров.
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