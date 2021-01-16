РИАМО - 16 янв. До 15 февраля продлили прием заявок на первую губернаторскую премию «Медиана» в Подмосковье, в конкурсе могут принять участие журналисты и блогеры, которые освещают жизнь региона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Подать заявку можно на официальном сайте премии.

«На конкурс поступило уже более 200 работ. Принимаются материалы в печатных и интернет-изданиях, теле- и радиосюжеты, посты в блогах, видеоролики, фотоработы и мультимедийные проекты», - говорится в сообщении.

Пятнадцать лауреатов премии получат денежные призы по 200 тысяч рублей. Также будет названа лучшая муниципальная пресс-служба региона.

Победителей определит экспертный совет во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

По всем вопросам можно обращаться на почту mediana@mosreg.ru и по телефону 8 (498) 602-12-27.