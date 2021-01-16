РИАМО - 16 янв. Во время метели жителям из дома лучше лишний раз не выходить, при поездке на машине можно передвигаться только по большим дорогам и шоссе, а при предупреждении о метели следует подготовиться к возможному отключению электроэнергии, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В Подмосковье до утра 17 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снега и метели.

«Если вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бумажными лентами, закройте ставнями или щитами», — говорится в сообщении.

С балконов и подоконников нужно убрать вещи, которые могут быть унесены ветром. Рекомендуется также включить радио и телевизоры, по которым могут сделать важное объявление о непогоде.

Кроме того, из-за метели может отключиться электричество. Рекомендуется также подготовить инструмент для уборки снега.

Во время метели из здания лучше лишний раз не выходить. Если придется выйти на улицу, то нужно сказать членам семьи и родственникам о месте назначения и времени возвращения домой.

На машине в метель можно ехать только по большим дорогам и шоссе. Если придется выйти из машины, то не стоит отходить от нее за пределы видимости. Если придется остановиться на дороге, нужно подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в самой машине. Мотор можно оставить включенным, приоткрыв при этом стекло.

Если из-за сильной метели заблокировало помещение, нужно осторожно узнать, есть ли возможность выбраться из-под заносов самостоятельно. Нужно сообщить спасателям или администрации населенного пункта о характере заносов и о том, можно ли их убрать самостоятельно. Если самостоятельно выбраться не удается, нужно сообщить спасателям, принять меры к сохранению тепла и экономному расходу продуктов.