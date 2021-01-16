РИАМО - 16 янв. Из-за снегопада пробки на улицах столицы составляют семь баллов, временами ситуация ухудшается до восьми баллов, безопасность на дорогах обеспечивают 20 экипажей дорожного патруля, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

В столице в субботу идет сильный снегопад. Синоптики прогнозируют, что он завершится в ночь на 17 января.

«Просим водителей по возможности отказаться сегодня от поездок на личных автомобилях и использовать городской транспорт. Так коммунальные службы быстрее смогут расчистить дороги и устранить последствия снегопада», — говорится в сообщении.

Автомобилистам напомнили о соблюдении безопасной дистанции и скоростного режима. Их также призвали избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

Ситуационный центр ЦОДД круглосуточно следит за дорожной обстановкой. 20 экипажей дорожного патруля, которые обеспечивают безопасность на дорогах, оборудованы всем необходимым для оперативной помощи автомобилистам.

ЦОДД также следит за состоянием дорожных знаков и работой светофоров. Дорожные объекты ремонтируют круглосуточно. Сообщить о сломанном светофоре или знаке можно по номеру 3210.