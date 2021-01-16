РИАМО - 16 янв. На железнодорожной инфраструктуре Подмосковья ведутся работы по уборке выпавшего снега, в них задействованы более 1,4 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Также в работах по расчистке снега на железной дороге, станциях и платформах задействовано 169 единиц техники.

«Железнодорожники прилагают все усилия для обеспечения комфортного и безопасного подхода к станциям», - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали быть особо внимательными при переходе железнодорожных путей, из-за снегопада возможно ухудшение видимости.

Снегопад начался в Московском регионе в ночь на субботу. Он продлится до середины предстоящей ночи. Может выпасть около 20% осадков от месячной нормы января.