РИАМО - 16 янв. В Москве продолжают ликвидировать последствия снегопада, в 15:00 в субботу колонны спецтехники вышли на сплошное подметание проезжей части дорог, а также тротуаров и дворов, сообщается в Instagram-аккаунте комплекса городского хозяйства столицы.

Затем будет проведена противогололедная обработка проезжей части улиц и трасс города.

«Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к труду коммунальщиков, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники», - говорится в сообщении.

Снегопад в мегаполисе продлится до конца субботы. В отдельных районах города уже выпало 7 сантиметров снега.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в городе коммунальные службы убирают дороги, тротуары и дворы от выпавшего снега, работы организованы достаточно эффективно.