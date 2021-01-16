РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 янв. В двух домах на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец 18 января будут кратковременные отключения электричества, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Люберецкое производственное отделениеАО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируются кратковременные отключения на 5-10 минут 18 января», - говорится в сообщении.

Света в это время не будет в домах №№1 и 3 по Октябрьскому проспекту.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. Планируемое время работ - с 10:00 до 12:00.