РИАМО - 16 янв. С 17 по 31 января в России в честь 50-летия запуска туристического маршрута «Золотое кольцо» проведут флешмоб #МоеЗолотоеКольцо.

Участники акции смогут рассказать о любимых местах «Золотого кольца» в соцсетях, прикрепив хештег #МоеЗолотоеКольцо.

17 января туристическому маршруту исполнится 50 лет. В этот день в 1971 году был совершен первый рейс по «Золотому кольцу». Его участниками стали граждане СССР из ближних и дальних городов страны.

«Золотое кольцо» проходит по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, по центрам народных ремесел.

В «Золотое кольцо» входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Обсуждается включение в маршрут таких городов, как Александров, Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Кидекша, Москва, Муром, Мышкин, Палех, Плес, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский, Шуя и других.