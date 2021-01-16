РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 янв. В подмосковных Люберцах порядка 200 единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Прошедшей ночью в Московском регионе начался снегопад, он закончится в середине ночи 17 января.

«Для устранения последствий сильного снегопада в Люберцах задействованы более 1,3 тысячи человек и 200 единиц специализированной техники. Коммунальные службы в первую очередь приводят в порядок дороги, дворы, остановки общественного транспорта, общегородские территории», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что жители городского округа могут обращаться по вопросам уборки в администрацию.

«Если у вас есть вопросы или пожелания по данной теме, оставляйте их под постом на моих личных страницах в социальных сетях или отправляйте на мою личную почту: glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.