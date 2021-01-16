РИАМО - 16 янв. Власти РФ приняли решение о возобновлении авиарейсов в Финляндию, Индию, Катар и Вьетнам с 27 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

Авиасообщение между странами было прервано из-за ситуации с коронавирусом. ​

За последние месяцы 2020 года Россия возобновила авиасообщение с рядом стран. В частности, осуществляются рейсы в Турцию, ОАЭ, Швейцарию, на Мальдивы и так далее.

Также до 1 февраля РФ прервала авиасообщение с Великобританией, чтобы предотвратить распространение нового «британского» штамма коронавируса в России. ​