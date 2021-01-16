РИАМО - 16 янв. На горе Чегет в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики при сходе лавины погиб лыжник-экстремал из Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Лыжник-экстремал 1970 года рождения сошел с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал лавину на склоне горы Чегет.

«На место были направлены спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса «Чегет», которые обнаружили лыжника без признаков жизни. Тело спустили вниз и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства данного ЧП сейчас устанавливаются.

Лыжникам напомнили, что до 18 января в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2 тысяч метров лавиноопасно.