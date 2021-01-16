РИАМО - 16 янв. Тело подростка нашли в квартире в Кучином переулке в столице, по предварительной информации, до своей смерти он сделал заказ на доставку «веселящего газа», говорится в сообщении пресс-службы московской прокуратуры.

Прокуратура города начала проверку по факту смерти ребенка.

«Установлено, что 14 января 2021 года в квартире жилого дома в Кучином переулке обнаружен труп несовершеннолетнего 2004 года рождения. По предварительной информации, незадолго до смерти несовершеннолетний сделал заказ на доставку баллона, наполненного предположительно закисью азота», - говорится в сообщении.

Специалисты установят все обстоятельства и причины смерти подростка, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей.

По результатам данной проверки при наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

С 2021 года в РФ запрещена продажа закиси азота («веселящего газа») в немедицинских целях.