РИАМО - 16 янв. Чтобы обезопасить себя при поездке на машине в гололед, нужно передвигаться с максимально низкой скоростью, особенно осторожными надо быть при движении по мостам, развязкам, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

По возможности водителей просят отказаться от управления личным транспортом при гололеде, особенно опасны междугородные поездки.

«При управлении личным транспортом двигайтесь с максимально низкой скоростью. Помните, что при управлении автомобилем на скользкой дороге все движения должны быть плавными: избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении», - говорится в сообщении.

Также необходимо заранее снижать скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Особо осторожными надо быть при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.

Кроме того, следует увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, а также боковые интервалы между автомобилями.

Ранее автомобилистам в Подмосковье из-за сильного снегопада в субботу порекомендовали выезжать в аэропорты заранее.

В регионе также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.