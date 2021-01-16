РИАМО - 16 янв. На месте будущей научно-технологической долины МГУ убрали примерно третью часть строительного мусора, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжаются работы по освобождению площадки под будущие корпуса МГУ, под будущие корпуса научного комплекса. Сейчас работают около 3,5 тысяч человек, примерно полторы тысячи самосвалов, приблизительно около восьмидесяти экскаваторов различной мощности, бульдозеры», — сказал Бирюков.

Он добавил, что работы проводят круглосуточно. Первый этап работы выполнили. Строителям передали территорию примерно в 2,5 гектара, где проводятся подготовительные работы.

Бирюков уточнил, что на площадке организовали питание, медицинское обслуживание, пункты обогрева, диспетчеризацию всех потоков, контроль за транспортом, уходящим на выгрузку.

Заммэра уточнил, что площадку освобождают не только под будущие корпуса, но и под благоустройство для жителей этого микрорайона, среди которых много молодежи.

Проект технологической долины МГУ представляет собой инновационный научно-исследовательский и образовательный комплекс, который намерены создать на базе кампуса Московского государственного университета имени Ломоносова. В него войдут семь кластеров, которые представят семь научных направлений.