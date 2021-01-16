РИАМО - 16 янв. На станции Дегунино в столице электропоезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути, сообщает Федеральное агентство новостей.

Медики борются за жизнь пострадавшего, информация о его состоянии уточняется.

«Электричка следовала из Кубинки в Лобню. Она наехала на местного жителя возле железнодорожной станции Дегунино. <…> После аварии мужчину экстренно доставили в больницу», - говорится в сообщении.

По факту случившегося правоохранителями организована проверка, в ходе которой будут выяснены все детали и причины произошедшего. ​

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