РИАМО - 16 янв. Из-за сильного снегопада в Москве в субботу водителей призывают быть внимательными и снижать скорость, особенно на поворотах и у пешеходных переходов, автолюбителям также стоит пересесть на общественный транспорт, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и гололедице в субботу.

«Для тех, кто все же собирается в путь на личном транспорте, напоминаем: снижайте скорость, особенно на поворотах. Заблаговременно готовьтесь к перестроениям и маневрам. Не спешите. Снижайте скорость, если видите знак «пешеходный переход». Будьте внимательны!» — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, снегопад завершится в ночь на 17 января.