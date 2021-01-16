РИАМО - 16 янв. В Подмосковье из-за сильного снегопада ухудшается дорожная ситуация, в аэропорты нужно выезжать заранее, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Рекомендуем минимизировать поездки на личном транспорте и воспользоваться общественным: автобусами и МЦД», — говорится в сообщении.

Для поездки в аэропорт рекомендуется выезжать заранее, пользоваться аэроэкспрессами.

Прошедшей ночью в Московском регионе начался снегопад, его пик прогнозируют на день субботы. Закончится снегопад в середине ночи 17 января.

За день в Московском регионе может выпасть около 20% месячной нормы осадков.