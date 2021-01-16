РИАМО - 16 янв. В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра, снега, метели и гололедицы, предупреждение было продлено до утра 18 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее «желтый» уровень был объявлен до утра 17 января.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного снега и метели в Москве действует до 21:00 16 января, в Подмосковье – до 09:00 17 января, из-за порывистого ветра до 15 метров в секунду – до 09:00 17 января. «Желтый» уровень из-за гололедицы действует до 09:00 18 января.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Воронежской областей. В Ярославской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областях объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 17 января будет облачно, пройдет снег. Ночью будет минус 20 – минус 18 градусов, днем — минус 17 – минус 15 градусов. 18 января ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью составит минус 23 – минус 21 градус, днем — минус 17 – минус 15 градусов.

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