РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 янв. В культурном центре «Дом офицеров» в Люберцах в результате пожара обгорела бытовая техника, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.
Возгорание произошло в субботу по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом №30.
«В 13:25 - ликвидация последствий. Обгорела бытовая техника на третьем этаже здания на площади пять квадратных метров», - сказал Иванов.
Он добавил, что пострадавших нет.
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