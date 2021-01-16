РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 янв. В культурном центре «Дом офицеров» в Люберцах в результате пожара обгорела бытовая техника, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

Возгорание произошло в субботу по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом №30.

«В 13:25 - ликвидация последствий. Обгорела бытовая техника на третьем этаже здания на площади пять квадратных метров», - сказал Иванов.

Он добавил, что пострадавших нет.