РИАМО - 16 янв. В 2021 году в новой Москве после реконструкции заработает станция Кокошкино будущего четвертого Московского центрального диаметра, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Сейчас это обычная остановка электричек на Киевском направлении МЖД, но после работ Кокошкино превратится в настоящий современный вокзал», – говорится в сообщении.

На станции появятся две платформы с навесами от осадков, подземный терминал с лифтами и эскалаторами на платформы, безопасный переход через железнодорожные пути, которые разделяют поселение Кокошкино на две части, безбарьерная среда для маломобильных пассажиров, удобная навигация и электронные табло с графиком движения поездов.

«Мы продолжаем работу по развитию МЦД опережающими темпами. Реконструкция станции Кокошкино – часть глобальной программы модернизации Киевского направления, необходимой для запуска D4 Киевско-Горьковский», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что только в течение минувшего года на Киевском направлении открыли четыре пригородных вокзала - новую станцию Санино и реконструированные станции Победа, Мичуринец, Крекшино.

«В этом году планируем завершить работу, помимо Кокошкино, на еще шести станциях: реконструкцию станций Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и строительство Минской и Аминьевской. Таким образом, уже к запуску нового диаметра к 2024 году пассажиры будут иметь новую инфраструктуру, отвечающую всем стандартам МЦД», – подчеркнул Ликсутов.