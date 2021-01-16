РИАМО - 16 янв. В субботу днем в Москве загруженность дорог оценивается в семь баллов из десяти возможных, сильнее всего загружены центральные улицы, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В центре пробки образовались на Садовом кольце, Бульварном кольце, набережных Москвы-реки, Водоотводного канала, улицах Моховой, Тверской, Ильинке и других.

Также загружено Третье транспортное кольцо, отдельные участки МКАД, Дмитровское шоссе, проспект Мира, Профсоюзная улица, Ленинский проспект, Алтуфьевское шоссе, Рязанский проспект, Волоколамское шоссе.

Загруженность дорог будет снижаться —к 15:00 ожидается шесть баллов, к 16:00 - пять.

Прошедшей ночью в Московском регионе начался снегопад, его пик прогнозируют на день субботы. Москвичей предупредили о том, что до конца дня в городе будет снег, местами сильный, ожидаются метель, снежные заносы на дорогах, гололедица. А также порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.