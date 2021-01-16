РИАМО - 16 янв. Несмотря на то, что коммунальные службы активно расчищают дороги, в центре столицы днем в субботу образовываются крупные сугробы, снег засыпает и другие районы Москвы, передают корреспонденты РИАМО.

Снегопад в центре Москвы

На старом Арбате люди передвигаются очень медленно из-за засыпанных тропинок и сильного ветра, который вместе со снегом ухудшает видимость. На улице видны только силуэты людей и слегка различимые вывески магазинов и кофеен, которые переполнены посетителями.

На навесах магазинов и других заведений образовались большие сугробы.

Спецтехника чистит проезжую часть. Она не мешает основному движению, благодаря чему не образовываются заторы. Но из-за плохой видимости водители едут очень медленно. Во дворах автолюбители чистят свои машины.

Прохожие делают селфи и фотографии снегопада.

Коммунальщики успевают очищать основные пути передвижения, подходы к станциям метро, остановки наземного транспорта.

В Таганском районе также выпало много снега. На дорогах машины где-то прокатали колею, но местами нет, и там проезжую часть полностью засыпало. Коммунальная техника продолжает чистить тротуары.

Во дворах домов некоторые пешеходные дорожки успели почистить, а другие протоптали сами пешеходы. Дороги во дворах пока почистить не успели. Дети, несмотря на снегопад и холод, катаются с горок.

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Снежные крепости и занесенные дворы

В районе Митино снег очень сильно ухудшил видимость, также поднялся сильный ветер. Дворники расчищают дорожки у остановок общественного транспорта, к подъездам, к магазинам. Снегопад продолжается, и почищенные тропинки снова засыпает.

Коммунальные службы расчищают городские улицы. На припаркованных машинах за ночь образовались сугробы. Автомобилистам приходится дольше обычного чистить свои машины, в том числе приходится чистить от снега и колеса. Взрослые с детьми катаются на санках и с горок. Во дворах дороги быстро засыпает снегом.

В районе Отрадное занесло снегом все тропинки, но тротуары активно очищают дворники, а проезжую часть - тракторы. Уже расчистили подходы к одноименной станции метро и остановкам наземного транспорта. Припаркованные машины сильно занесены снегом, автолюбителям приходится очищать их щетками, а в некоторых случаях - откапывать лопатами.

На улицах достаточно многолюдно, многие вышли погулять. Во дворах дети строят крепости и лепят снеговиков.

В районе Строгино снег прекратился, дует порывистый ветер. Из-за прошедшего снегопада все пешеходные и автомобильные дороги покрылись толстым слоем снега. Во дворах встречаются редкие прохожие, детские площадки пусты. Пешеходы идут по снежным дорожкам достаточно медленно.

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Сколько еще продлится снег?

Днем в субботу пробки на дорогах столицы составляют семь баллов из десяти. В столичных аэропортах задержано 16 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Погода», снег не прекратится еще 2 часа. Снежная туча накрыла не только Москву, но также запад и восток Подмосковья.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до середины ночи 17 января.